Vivendi : un analyste fait un point sur UMG

23/03/2020 | 13:59

Le titre est en repli de près de -1% à la Bourse de Paris. Crédit Suisse a abaissé son objectif de cours à 29,3 E contre 30,1 E et le BPA est légèrement augmenté en 2020/21 en raison d'une charge d'intérêt légèrement inférieure. Les analystes conservent une note de surperformance.



Crédit Suisse estime que bien qu'il soit un peu tôt pour tirer des conclusions définitives et apporter des changements majeurs à ses prévisions, le bureau d'analyses a esquissé deux scénarios pour UMG en 2020 qui montrent des potentiels de baisse de 21% de l'EBITA à une baisse de 55% (-15 % à -39% au niveau du groupe).



' Cela inclut les impacts potentiels de COVID-19 sur l'édition musicale, les téléchargements numériques et le merchandising, ainsi que le streaming. Cela ne suggérerait aucune baisse significative à long terme de la valeur d'UMG ' indique Crédit Suisse.



' Tous les éléments disponibles suggèrent que Vivendi et Tencent sont toujours déterminés à conclure la vente de 10% d'UMG au premier semestre ' rajoute Crédit Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.