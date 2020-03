Vivendi : une étude se penche sur la génération 'Z'

09/03/2020 | 15:51

Le groupe de médias français Vivendi a dévoilé lundi une étude sur les plus jeunes générations, dites 'Z', nées entre 2000 et 2012, et sur leur façon de redéfinir l'industrie du divertissement.



Décrits comme 'inclusifs' et 'tolérants' mais aussi 'anxieux', ces jeunes consommateurs connectés (72% d'entre eux vont sur les réseaux sociaux) sont conscients des risques de 'l'infobésité' et privilégient des activités immersives dans le monde réel, explique Vivendi.



Si la génération 'Z' n'hésite pas à adopter des applications de 'detox' digitale comme Flipd, qui les aident à se déconnecter du virtuel, c'est l'application chinoise de partage de vidéos Tiktok qui la représente le mieux, estime Vivendi.



Plus généralement, le groupe de divertissement décrit des consommateurs 'activistes dans l'âme' conscients de leur empreinte environnementale et désireux de moins dépenser en biens matériels.



La génération dite 'Z' constitue aujourd'hui la génération la plus importante dans le monde puisqu'elle représente 32% de la population.



