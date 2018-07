Vivendi : Invest Securities passe à l'achat

31/07/2018 | 09:53

Invest Securities salue à sa manière les comptes semestriels de Vivendi en relevant son conseil sur la valeur à l'achat, contre 'neutre' précédemment. Evoquant 'des mouvements positifs', les analystes relèvent leur cible sur la valeur de 22,5 à 25,3 euros.



Selon une note de recherche, 'les résultats du 1er semestre 2018 sont meilleurs qu'attendu', tout spécialement en ce qui concerne l'EBITA puisque ' les trois principales divisions (UMG, Canal+ et Havas) faisant mieux qu'attendu'.



De plus, Invest Securities souligne aussi que 'Vivendi a fait deux annonces importantes : la volonté de vendre jusqu'à 50% d'UMG à des partenaires stratégiques, ce qui permettra d'extérioriser la valeur de cet actif et l'acquisition relutive d'Editis entre parfaitement dans la stratégie de créer un groupe intégré de contenus et de médias'.





