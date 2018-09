Vivendi : UBS reste à 'achat', ajuste sa cible

03/09/2018 | 12:05

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Vivendi tout en ajustant son objectif de cours de 25,5 à 25 euros, soit un potentiel de progression de 11% pour le titre du groupe - maison-mère entre autres d'Universal Music Group et de Canal+.



'Notre position d'achat s'appuie sur trois catalyseurs potentiels : une offre avec prime concernant UMG, des rachats d'actions importants et une décote sur la valeur d'actifs nette plus basse sujette à un meilleur historique de croissance externe', explique le broker.



