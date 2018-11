Vivendi : les prévisions d'Oddo sur le 3ème trimestre

12/11/2018 | 11:18

Le groupe va annoncer jeudi prochain ses chiffres sur le 3ème trimestre. Avant cette publication, Oddo confirme son opinion Achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 26.5 E.



Le bureau d'analyses table sur une très bonne performance d'UMG avec une croissance organique de 12% (portée par un agenda de sortie très favorable et de forts succès aux Etats-Unis ; 9 des 10 premières places en septembre). ' La performance de Canal+ devrait être plus mitigée mais le momentum opérationnel s'améliore depuis quelques semaines (3 accords clefs dans les contenus) ' indique Oddo.



' Deux catalyseurs pourraient soutenir le titre ces prochains mois/semaines : 1/ la poursuite d'acquisitions de titres par Bolloré (30 M acquis depuis août et restitution de 10 M de titres empruntés) ; 2/ des annonces autour de la cession d'une partie du capital d'UMG ' rajoute le bureau d'études.



Oddo s'attend à un EBITA de 844 ME, soit une croissance de 13% par rapport à 2017 (+130 pb de marge).



Concernant Groupe Canal+, les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 1 244 ME. Concernant UMG, Ils tablent sur un chiffre d'affaires de 1 490 ME. ' Cette prévision repose sur une croissance à taux de change constants du pôle de musique enregistrée en amélioration séquentielle ' précise Oddo.



