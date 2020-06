Vivendi : BofA relève son objectif de cours

23/06/2020 | 11:49

BofA a indiqué mardi avoir relevé son objectif de cours sur Vivendi de 27 à 30 euros, estimant que les rachats d'actions annoncés par le groupe de médias devraient lui permettre de réduire sa décote par rapport à son actif net réévalué (ANR).



Dans un avis financier datant de vendredi dernier, Vivendi a manifesté son intention de racheter d'ici au 30 juillet quelque 15 millions d'actions supplémentaires en vue de les annuler.



Une opération estimée à 350 millions d'euros qui devrait permettre de ramener la décote de holding du groupe de 20% à 10%, selon les calculs les analystes de la banque américaine.



BofA - qui réitère sa recommandation d'achat sur le titre - estime que l'opération va permettre au groupe de divertissement d'alléger les inquiétudes ayant trait à l'allocation de son capital et qu'elle augure également d'une activité de deuxième trimestre satisfaisante.



Dans sa note, BofA ajoute que Vivendi dispose d'une marge de manoeuvre suffisante pour mener à bien de nouvelles opérations de rachats d'actifs dans le courant du second semestre de l'exercice.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

