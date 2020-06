VIVENDI : Oddo BHF reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF réitère son opinion Neutre et a pour objectif de cours de 23,50 euros sur Vivendi. Le courtier met en avant la forte hausse du cours de Warner Music Group (WMG) pour son premier jour de Bourse aux Etats-Unis. Il souligne que le nombre d'actions placés devrait donc être un peu supérieur à ce qui était initialement prévu et qu'il pourrait s'accroitre encore au regard de l'option d'allocation prévu. Le broker fait également remarquer que le prix de l'IPO, plutôt en haut de fourchette, est un signal de l'appétit des investisseurs pour ce segment.Oddo BHF note qu'en supposant que la totalité des actions soient cédées Access Industries détiendrait 83% du capital mais 99% des droits de vote. Aussi, il rappelle que, selon la presse, Tencent (propriétaire à hauteur de 10% d'Universal Music Group (UMG, propriété du spécialiste français des contenus et médias), pourrait avoir acquis environ 1,6% du capital de WMG lors de cette IPO.L'analyste estime que cette opération est une bonne nouvelle pour Vivendi avec notamment la création d'un marqueur fort en termes de valorisation en vue de l'IPO d'UMG. Cependant, la maison d'études tempère en précisant que les investisseurs disposent dorénavant d'une alternative d'investissement à Vivendi dans le domaine de la musique.Le broker valorise UMG à 22 milliards d'euros, soit un niveau de valorisation inférieur à celle obtenue lors de l'opération Tencent, à savoir 30 milliards.