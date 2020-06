VIVENDI : UBS maintient sa recommandation d'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS maintient sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 30 euros sur Vivendi. La maison d'études souligne que les performances de l'introduction en bourse de Warner Music Group (WMG) sur la Bourse de New York aident à ''cristalliser" la valeur Universal Music Group (UMG), label du spécialiste français des contenus et médias. Le titre du groupe américain d'édition de disques a été introduit à 25 dollars et a progressé de plus de 20% lors de son premier jour de cotation.L'analyste souligne que cela montre que la musique est, à son avis, une histoire de croissance structurelle à long terme attractive.Aussi la maison d'études prévoit que d'ici 10 ans, les revenus de l'industrie auront plus que doublé pour atteindre 41 milliards de livres sterling.UBS met en avant plusieurs points soulignant qu'UMG devrait avoir une longueur d'avance sur WMG. D'une part, UMG est le premier label et éditeur de musique avec des revenus proches de 8 milliards de dollars en 2019, soit près du double de ceux de son homologue américain. D'autre part, le label français dispose d'un catalogue bien fourni et a réussi de nombreuses sorties du secteur parmi lesquels Drake, Ariana Grande ou encore Taylor Swift. Enfin la rentabilité d'UMG est plus importante.Le courtier anticipe, pour Vivendi, un bénéfice par action ajusté de 0,96 euro pour 2020 et 1,21 euro pour 2021 en dessous des consensus respectifs de 1,08 euro et 1,30 euro.