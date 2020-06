VIVENDI : accord entre LNR et le Canal+ sur les droits de diffusion de la saison en cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Ligue nationale de rugby (LNR) et groupe Canal+ ont précisé, mardi, avoir trouvé un accord concernant le règlement des droits de diffusion des championnats de Top 14 et Pro D2 de la saison en cours. Les deux partenaires ont pris acte de la fin de la saison 2019/2020 et sont convenus du versement d'une somme forfaitaire et définitive par le groupe audiovisuel pour cette saison avec des contreparties concédées par la LNR à ce dernier sur la durée du contrat.