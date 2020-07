VIVENDI : la directrice juridique devient également directrice de la RSE et de la compliance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vivendi a annoncé que Caroline Le Masne de Chermont, actuelle directrice juridique du groupe, est également nommée directrice de la RSE et de la compliance. Elle rapporte à Frédéric Crépin, secrétaire général et membre du directoire du spécialiste des contenus et des médias. Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I), Caroline Le Masne de Chermont est avocate de formation. Elle a été nommée directrice juridique du groupe Vivendi en décembre 2016.