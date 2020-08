Vivendi : et Amber Capital signent un pacte d'actionnaires pour Lagardère

(Réaction de marché, précision d'un porte-parole d'Amber et commentaire d'analyste)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de médias et de divertissement Vivendi et le fonds d'investissement Amber Capital ont annoncé mardi avoir signé un pacte au sujet du capital du groupe de distribution et de médias Lagardère, dont ils sont les deux premiers actionnaires.

"Malgré leurs divergences, et à la suite des très mauvais résultats annoncés par Lagardère il y a quelques jours, Amber Capital et Vivendi ont décidé de signer un pacte", a déclaré Vivendi dans un communiqué.

Dans cette optique, Vivendi et Amber Capital, qui détiennent respectivement 23,5% et 20% du capital de Lagardère, vont entamer auprès du groupe dirigé par Arnaud Lagardère des démarches afin d'obtenir des représentants au sein du conseil de surveillance, à raison de trois membres pour Amber et d'un pour Vivendi.

Cette démarche implique que les deux groupes demandent la tenue d'une nouvelle assemblée générale de Lagardère pour obtenir la nomination de représentants au conseil de surveillance, a indiqué un porte-parole d'Amber Capital à l'agence Agefi-Dow Jones.

Dans une note rédigée à la suite de cette annonce, Oddo BHF souligne que la loi prévoit la possibilité de convoquer une assemblée générale "pour tout actionnaire disposant d'une participation de 5% via un mandataire de justice". S'ils parviennent à obtenir une représentation, les deux actionnaires "disposeront d'une vision beaucoup plus fine du groupe", souligne l'intermédaire financier.

Toujours dans le cadre de ce pacte, Amber Capital et Vivendi se sont mutuellement consenti pour cinq ans un droit de première offre et un droit de préemption réciproques.

"Ce pacte ne crée aucun accord entre les signataires sur la stratégie ou le contrôle de Lagardère", a affirmé Amber Capital dans un communiqué distinct de celui de Vivendi.

A 9h40, le titre Vivendi gagnait 2,4%, à 23,91 euros, tandis que l'action Lagardère reculait de 1%, à 14,46 euros.

