Vivendi : renforce ses engagements en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise

Vivendi (Paris:VIV), leader mondial de la culture, au croisement des industries du divertissement, des médias et de la communication, appelle à un modèle plus durable, et s’attache particulièrement à soutenir la création dans toute sa diversité.

Conscient de son influence et de sa responsabilité, il entend, plus que jamais, promouvoir les talents, soutenir une création plurielle et ambitieuse, et répondre à l’urgence climatique. Il souhaite aujourd’hui renforcer ces trois engagements en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) et sa communication extra-financière.

Dans ce contexte, Caroline Le Masne de Chermont, Directrice juridique du Groupe, est également nommée Directrice de la RSE et de la Compliance. Elle rapporte à Frédéric Crépin, Secrétaire général et membre du Directoire.

Bio Caroline Le Masne de Chermont

Diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et d’un DEA de droit des affaires et droit économique de l’Université Panthéon Sorbonne (Paris I), Caroline Le Masne de Chermont est avocate de formation.

Après avoir travaillé cinq ans au sein du cabinet d’avocats Cleary Gottlieb Steen & Hamilton à Paris, elle a intégré le Secrétariat général de Vivendi en 2007 où elle occupait le poste de Directrice Droit des sociétés/fusions & acquisitions. Dans cette fonction, elle a travaillé sur de nombreuses opérations structurantes pour le Groupe dans le cadre de son recentrage dans le divertissement, les médias et la communication.

En décembre 2016, elle a été nommée Directrice juridique du Groupe Vivendi.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200707005567/fr/