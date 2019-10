VMware, Inc. : Bon timing pour anticiper un retour de la volatilité 07/10/2019 | 15:57 achat En cours

Cours d'entrée : 152.3$ | Objectif : 173.7$ | Stop : 139.7$ | Potentiel : 14.05% Le titre VMware, Inc. présente une configuration technique intéressante de consolidation horizontale. La phase d'accumulation actuelle doit théoriquement laisser place à une accélération haussière.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 173.7 $. Graphique VMWARE, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Avec un PER à 10.96 pour l'exercice en cours et 29.68 pour l'exercice 2021, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Points faibles La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 163.24 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Sous la résistance des 167.21 USD, le titre présente une configuration négative en données hebdomadaires. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. VMWARE, INC. 12.27% 61 319 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. 25.79% 128 824 ACCENTURE 34.49% 122 554 TATA CONSULTANCY SERVICES 9.84% 111 493 AUTOMATIC DATA PROCESSING 21.39% 70 008 INFOSYS LIMITED 20.41% 48 330 DASSAULT SYSTÈMES 26.90% 37 016 NETEASE 12.01% 34 061 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -4.68% 33 284 AMADEUS IT GROUP 4.41% 31 103 VERISIGN 24.31% 22 328

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (USD) CA 2020 10 029 M EBIT 2020 3 311 M Résultat net 2020 5 863 M Dette 2020 896 M Rendement 2020 - PER 2020 10,9x PER 2021 29,4x VE / CA2020 6,31x VE / CA2021 5,40x Capitalisation 62 365 M Prochain événement sur VMWARE, INC. 22/10/19 GSMA Mobile World Congress Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 33 Objectif de cours Moyen 175,31 $ Dernier Cours de Cloture 152,62 $ Ecart / Objectif Haut 37,6% Ecart / Objectif Moyen 14,9% Ecart / Objectif Bas -25,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Patrick P. Gelsinger Chief Executive Officer & Director Michael Saul Dell Chairman Zane C. Rowe Chief Financial Officer & Executive Vice President Baskaran G. Iyer Chief Information Officer & Senior Vice President Greg Lavender Chief Technology Officer & Senior Vice President