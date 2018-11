La valeur du jour en Europe - VODAFONE en tête du FTSE 100 : les perspectives rassurent

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Vodafone grimpe de 8,33% à 156,37 pence, dans le sillage de résultats semestriels conformes aux attentes. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont été solides, tandis que, comme prévu, le groupe a éprouvé des difficultés en Italie et Espagne. Nick Read, directeur général du groupe, a confirmé sa volonté d’améliorer la rentabilité de Vodafone, grâce à la mise en place d'un nouveau plan stratégique fondé sur "une accélération de la transformation numérique, une simplification radicale du modèle d'exploitation et sur une amélioration des retours générés par nos actifs dans les infrastructures".Cette annonce rassure les investisseurs alors que le titre perd plus de 34% depuis le début de l'année.Vodafone a fait état d'un Ebitda ajusté de 7,07 milliards sur les six mois à fin septembre, soit une hausse de 2,9% en organique. Le chiffre d'affaires est en baisse de 5,5% par rapport à l'année précédente à 21,8 milliards d'euros."Notre objectif est de renforcer l'engagement de nos clients en leur offrant une gamme plus large de produits et de services, et d'offrir la meilleure expérience client numérique, soutenue par des investissements constants dans nos réseaux Gigabit de pointe. Nous prévoyons que cela stimulera la croissance du chiffre d'affaires, réduira le taux de désabonnement et abaissera nos charges d'exploitation nettes en Europe d'au moins 1,2 milliard d'euros d'ici l'exercice 2021. " a commenté Nick Read.Par ailleurs, le groupe a révisé son objectif d'une croissance organique de l'Ebitda ajusté, visant environ 3% alors qu'il ciblait entre 1% et 5% auparavant. Il a également relevé à 5,4 milliards d'euros l'objectif de free cash flow contre plus de 5,2 milliards d'euros précédemment. Ce dernier a atteint 894 millions sur la première moitié de l'exercice." Notre concentration sur la croissance organique ainsi que les avantages stratégiques et financiers de l'acquisition proposée des actifs de Liberty Global donnent confiance dans la capacité du Groupe à accroître son cash flow libre, ce qui sous-tend notre dividende" a ajouté Nick Read.Le mise en place de ce nouveau plan stratégique est salué par les investisseurs. Du côté des brokers, Jefferies maintient son opinion Conserver, assortie d'un objectif de cours de 165 pence - Bernstein reste à Surperformance, avec un objectif de cours de 215 pence.