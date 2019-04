PRESSE: Vodafone et Orange négocient un partage de réseaux 5G en Espagne

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Vodafone et Orange sont en négociations en vue de partager des réseaux 5G en Espagne, a rapporté jeudi le quotidien économique espagnol Expansion en citant des sources anonymes.

Les deux opérateurs de télécommunications partagent des réseaux en Espagne depuis novembre 2006 et ont déjà des accords dans la 3G et la 4G. Vodafone a aussi récemment conclu des contrats de partage de réseau 5G au Royaume-Uni, avec Telefonica, et en Italie, avec Telecom Italia.

Un porte-parole d'Orange a refusé de commenter. Vodafone n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Site internet : https://bit.ly/2Utn2n9

- Bureau de Barcelone, Dow Jones Newswires (Version française Jérôme Batteau) ed : TVA

