TIM: Le régulateur s'appose au projet de séparation du réseau

Le groupe italien, qui suscite de fortes tensions entre ses deux principaux actionnaires, le français Vivendi et le fonds Elliott, est depuis des années sous la pression d'acteurs politiques, de régulateurs et de rivaux italiens afin de séparer et d'améliorer son réseau, évalué à 15 milliards d'euros par les analystes.

Avant d'être évincé en novembre, l'ancien patron de TIM, Amos Genish, avait présenté un plan visant à transformer le réseau en une société distincte entièrement contrôlée par le groupe. Mais le régulateur italien des communications (AGCOM) a formulé un avis négatif au projet dans la mesure où TIM continuerait d'exercer un pouvoir significatif sur le marché.

Dans un document publié sur son site internet, AGCOM a annoncé l'ouverture d'une consultation publique de 45 jours sur le plan, dont les résultats l'aideront à prendre une décision définitive au cours des prochains mois.

Un porte-parole de TIM a refusé de commenter ces annonces.

Le premier groupe de téléphonie italien donne accès à son réseau à ses rivaux - tels que Vodafone et Wind and Fastweb - mais leur fait aussi concurrence lorsqu'il vend ses propres services à ses clients.

L'AGCOM a souligné que le plan de TIM lui permettrait garder le contrôle de la nouvelle société de réseau envisagée et que le groupe serait ainsi en mesure de favoriser ses propres sociétés au détriment de ses rivaux.

La pression sur TIM sur la mise à part de son réseau s'est accrue après la nomination d'Amos Genish à sa tête en septembre 2017 sur décision de Vivendi, premier actionnaire du groupe avec 24% du capital. L'influence grandissante du groupe français n'est pas du goût du gouvernement italien.

Depuis son arrivée au pouvoir en juin, l'exécutif italien a placé la création d'un réseau haut débit rapide au cœur de sa politique industrielle. Il est en train de prendre des mesures pour créer un réseau unique dans le pays qui pourrait combiner les actifs de TIM et ceux de son rival Open Fibre.

Luigi Gubitosi a été nommé au poste d'administrateur délégué de TIM en novembre.

(Benjamin Mallet pour le service français, édité par Danielle Rouquié)

par Giselda Vagnoni