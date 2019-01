VODAFONE : un chiffre d'affaires trimestriel en repli, mais des objectifs confirmés

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au titre de son troisième trimestre, Vodafone a affiché un chiffre d’affaires en repli de 6,8% à 11 milliards d’euros. Une baisse que l'opérateur britannique attribue à l’adoption de la norme IFRS15, la vente d’activités au Qatar et les effets de changes défavorables. Toutefois, le groupe met en avant l'amélioration des tendances clients et financières en Italie, la forte croissance du commerce de détail en Allemagne, la réduction du taux de résiliation en Espagne et une performance soutenue au Royaume-Uni.Des améliorations, qui "ne se sont pas encore traduites dans nos résultats financiers", a précisé Nick Read, président directeur général du groupe.Dans ce contexte, Vodafone confirme ses prévisions pour l'exercice, à a savoir une hausse de 3% de l'Ebitda ajusté et un cash flow d'environ 5,4 milliards d'euros.