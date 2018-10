Vodafone : acquisition de fréquences pour la 5G en Italie

03/10/2018 | 12:05

Le groupe Vodafone annonce ce mercredi avoir fait l'acquisition d'un spectre de fréquences en Italie, qui lui permettra d'y déployer la 5G, pour un prix total de 2,4 milliards d'euros.



Ce spectre, acquis lors d'une vente aux enchères organisée par le ministère du Développement économique, comprend notamment la bande de 3 700 MHz - 80 MHz, à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de validité de 19 ans.



Vodafone précise par ailleurs s'attendre à avoir déjà couvert 80% de Milan et de sa région métropolitaine d'ici décembre 2018, afin de faire de la ville la 'Capitale européenne de la 5G'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.