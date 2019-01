Vodafone : baisse de 6,8% du CA au 3e trimestre

25/01/2019 | 09:06

Vodafone publie un chiffre d'affaires de 11 milliards d'euros au titre de son troisième trimestre 2018-19, en baisse de 6,8% du fait notamment de l'adoption de la norme IFRS 15 et d'effets de changes défavorables.



En données IFRS 18 et en organique, l'opérateur télécoms fait état d'une stabilité de ses revenus de services, la baisse de 1,1% en Europe ayant été compensée par une progression de 4,9% dans le reste du monde, et ce malgré un déclin en Afrique du Sud.



'Nous avons progressé de façon soutenue ce trimestre et amélioré la consistance de notre performance commerciale', commente le directeur général Nick Read. 'Dans l'ensemble, cette performance soutient notre confiance dans nos objectifs annuels'.



