Vodafone : bondit malgré une perte au 1er semestre

13/11/2018 | 10:54

Vodafone bondit de 6,6% à Londres, malgré la publication d'une perte de 7,8 milliards d'euros sur son premier semestre 2018-19, contre un profit de 1,2 milliard un an auparavant, à cause d'une perte liée à la cession de Vodafone India et d'autres dépréciations.



L'opérateur télécoms met aussi en avant des coûts de financement nets plus élevés ainsi que la dé-comptabilisation d'un actif d'impôts différés en Espagne. Ses revenus se sont contractés de 5,5% à 21,8 milliards d'euros.



Pour l'ensemble de l'exercice, Vodafone resserre sa cible de croissance organique de l'EBITDA ajusté sous-jacent à environ 3% (contre 1 à 5% précédemment) et remonte son objectif de free cash-flow à environ 5,4 milliards d'euros, au lieu d'au moins 5,2 milliards.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.