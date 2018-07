Vodafone : des résultats 'conformes aux attentes'

25/07/2018 | 11:37

Le géant britannique de la téléphonie mobile, Vodafone, a fait état mercredi de résultats trimestriels, clos le 30 juin, jugés conformes aux attentes de la direction.



Le chiffre d'affaires total du groupe a ainsi diminué de 4,9% à 10,9 milliards d'euros sur le premier trimestre, en raison notamment de l'adoption de la norme IFRS 15.



Comme prévu, la croissance des revenus des services organiques du groupe a ralenti au premier trimestre en raison de la concurrence accrue en Italie et en Espagne, malgré de bonnes performances sur le marché allemand et la poursuite de la 'recovery' au Royaume-Uni.



Vodafone indique par ailleurs que ses performances globales, y compris les progrès réalisés dans la réduction de ses coûts d'exploitation, lui permettaient de réaffirmer ses prévisions pour l'année.





