Vodafone : étend son partenariat avec le russe MTS

28/08/2018 | 16:49

Le géant russe de la téléphonie MTS annonce l'extension de son accord de partenariat stratégique avec Vodafone, au-delà de sa coopération existante en matière notamment de technologie et de marketing.



Selon les termes de l'accord, Vodafone accompagnera MTS dans son processus de transformation digitale, ainsi que dans le développement et la commercialisation de solutions et produits innovants, jusqu'à la fin de 2020.



L'accord permettra également aux deux groupes d'échanger des exemples de bonnes pratiques dans des domaines comme la transformation numérique ou l'accélération des lancements sur le marché de nouveaux produits.





