Vodafone : fusion de Vodafone India et d'Idea finalisée

31/08/2018 | 10:57

Vodafone indique que Vodafone India et Idea ont reçu toutes les autorisations requises pour finaliser leur fusion, donnant naissance à un géant indien des télécoms avec 408 millions de clients, plus de sept milliards d'euros de revenus et 1,4 milliard d'EBITDA annuel.



La nouvelle entité, codétenue par Vodafone et Aditya Birla Group, sera rebaptisée 'Vodafone Idea' et restera cotée à la Bourse indienne. Elle s'attend à générer environ 1,7 milliard d'euros de synergies de coûts et de dépenses en investissements.



