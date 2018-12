Vodafone : l'UE ouvre une enquête pour Liberty Global

11/12/2018 | 17:19

La Commission européenne annonce l'ouverture d'une enquête approfondie sur le projet d'acquisition par Vodafone des activités de Liberty Global en Tchéquie, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie. La Commission craint que le rachat nuise à la concurrence en Allemagne et en Tchéquie.



En Tchéquie, en Hongrie et en Roumanie, Vodafone est principalement active en tant qu'opérateur de réseaux mobiles et Liberty Global en tant qu'opérateur de télécommunications fixes.



L'UE précise 'En Allemagne, Vodafone et Liberty Global exploitent des réseaux par câbles coaxiaux qui ne se chevauchent pas (c'est-à-dire des réseaux qui couvrent des zones et des régions différentes). Vodafone est aussi active dans des domaines dans lesquels Liberty Global propose des services câblés par l'intermédiaire d'un accès de gros au réseau xDSL de Deutsche Telekom'.



Margrethe Vestager, la commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Il est important que tous les consommateurs de l'UE bénéficient de services de téléphonie et de télévision abordables et de bonne qualité. Notre enquête approfondie a pour but de s'assurer que l'acquisition par Vodafone des activités de télécommunications de Liberty Global en Tchéquie, en Allemagne, en Hongrie et en Roumanie n'entraînera pas une hausse des prix, une limitation du choix et une diminution de l'innovation dans les services des télécommunications et de la télévision pour les consommateurs.'



