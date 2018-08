Vodafone : va fusionner sa filiale australienne avec TPG

30/08/2018 | 15:36

Vodafone lâche 2,7% à Londres, après l'annonce de la fusion de sa filiale Vodafone Hutchison Australia avec TPG, une transaction qui doit permettre au nouvel opérateur intégré de mieux concurrencer Telstra et Optus.



Le géant britannique des télécoms explique que l'opération devrait générer des synergies substantielles par la combinaison de deux réseaux complémentaires, la rationalisation des coûts et la vente croisée de produits.



Coté sur l'ASX et baptisé TPG Telecom Limited, le nouveau groupe serait détenu à 25,05% par Vodafone, 25,05% par Hutchison et 49,9% par les actionnaires de TPG. Soumise aux conditions usuelles, la fusion devrait être réalisée en 2019.



