Vodafone : Jefferies relève sa recommandation

07/02/2020 | 15:23

Jefferies relève sa recommandation sur Vodafone de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 144 à 176 pence, offrant un potentiel de progression de 22% pour le titre de l'opérateur de téléphonie mobile.



Selon lui, le groupe britannique est en mesure d'atteindre un retour sur capitaux investis (ROIC) de 7% à horizon mars 2023 (contre 5,1% en mars 2020), avec une réduction du ratio de levier à 2,7 fois (contre 3,3 fois).



Le broker montre aussi dans sa note de recherche comment 'une monétisation des tours de télécommunications peut justifier des valeurs intrinsèques plus élevées, dans une fourchette allant d'environ 210 à 230 pence'.



