Vodafone : Morgan Stanley à 'surpondérer'

08/08/2019 | 11:05

Morgan Stanley reprend une couverture de Vodafone avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 210 pence, voyant 'les taux de croissance des revenus s'améliorer, ainsi qu'un profil clair de désendettement'.



'Les tours demeurent un thème sectoriel positif, avec un impact de valorisation favorable', ajoute le broker, qui met à jour ses prévisions pour l'opérateur télécoms britannique après son point du premier trimestre comptable, et intègre les actifs Liberty.



