Vodafone : 'claire opportunité de valeur' selon Barclays

04/07/2019 | 13:24

Barclays réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 200 pence sur Vodafone, déclarant voir une claire opportunité de valeur dans le géant britannique des télécommunications.



'Alors que la poussière retombe après les résultats décevants au titre de l'exercice écoulé et la réduction de dividendes, nous portons un regard neuf sur le dossier Vodafone', explique l'intermédiaire financier.



Le broker discute dans sa note de catalyseurs potentiels à court terme qui pourraient aider à libérer de la valeur, avec l'espoir d'une absence de détérioration opérationnelle sur son premier trimestre comptable.



