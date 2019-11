Vodafone : accord avec un fabricant de smartphones éthiques

01/11/2019 | 15:29

Le géant britannique de la téléphonie mobile Vodafone a annoncé un partenariat stratégique avec Fairphone, un fabricant néerlandais de smartphones dits 'éthiques'.



Dans un communiqué, Vodafone a annoncé qu'il proposerait le Fairphone 3 'durable' à ses clients sur les marchés européens, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Irlande d'ici fin 2019.



Vodafone et Fairphone collaboreront également pour mettre en place les meilleures pratiques concernant la durabilité dans l'industrie, notamment l'économie circulaire, sur les déchets électroniques et les achats responsables.



Vodafone avait précédemment annoncé son intention de réduire de moitié son impact environnemental d'ici 2025. Cet engagement comprend la réduction de son empreinte carbone et l'achat de toute l'électricité produite à partir de sources renouvelables d'ici 2025.



Le groupe envisage également de réutiliser, de revendre ou de recycler 100% des déchets de son réseau et d'aider les clients à prolonger la durée de vie de leurs appareils.



