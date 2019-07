Vodafone : bien orienté avec des propos de broker

04/07/2019 | 15:28

Vodafone prend 1,5% à Londres à la faveur de propos positifs de Barclays, qui réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 200 pence sur le titre du géant britannique des télécommunications.



Portant 'un regard neuf' sur le dossier, le broker voit des catalyseurs potentiels à court terme qui pourraient aider à libérer de la valeur, avec l'espoir d'une absence de détérioration opérationnelle sur son premier trimestre comptable.



Par ailleurs, l'opérateur annonce le démarrage de son service mobile 5G dans sept villes du Royaume Uni, dont Cardiff, Glasgow, Manchester, Liverpool et Londres, et prépare l'itinérance 5G dans quatre pays européens au cours de l'été.



