Vodafone : contrat 5G avec Nokia en Nouvelle-Zélande

08/08/2019 | 10:28

L'équipementier télécoms Nokia annonce qu'il va fournir et intégrer pour l'opérateur Vodafone le premier réseau 5G commercial en Nouvelle-Zélande, réseau qui sera lancé à Auckland, Wellington, Christchurch et Queenstown vers la fin de cette année.



Le contrat comprend notamment le réseau d'accès radio AirScale. 'Le portefeuille 5G de Nokia offre aux opérateurs la flexibilité et les capacités nécessaires pour délivrer des services 5G à la fois aux particuliers et aux entreprises', affirme le Finlandais.



