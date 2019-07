Vodafone : démarrage de la 5G dans sept villes britanniques

04/07/2019 | 14:21

L'opérateur télécoms Vodafone annonce avoir démarré son service mobile 5G dans sept villes du Royaume Uni, dont Cardiff, Glasgow, Manchester, Liverpool et Londres, et préparer l'itinérance 5G dans quatre pays européens au cours de l'été.



Répondant à une forte croissance de la demande en données mobiles, la 5G va aider à l'adoption de nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des Objets, la robotique, les villes connectées et la conduite autonome.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.