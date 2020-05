Vodafone : gagne +6%, 'bonnes' performances financières

12/05/2020 | 11:00

Les actions de Vodafone sont en hausse de près de +6% à la Bourse de Londres mardi matin après l'annonce des résultats. Vodafone a annoncé une 'bonne' performance financière pour l'exercice clos le 31 mars, avec une croissance du chiffre d'affaires, des bénéfices et des flux de trésorerie.



Le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de 3% à 45 milliards d'euros au cours de l'exercice 2019/2020, a déclaré le géant britannique de la téléphonie mobile, aidé par l'amélioration de la dynamique commerciale en Europe.



Son EBITDA ajusté a augmenté de 2,6% à 14,9 milliards d'euros, grâce à son programme de réduction des coûts, tandis que le cash-flow libre a augmenté de 12,2% à 4,9 milliards d'euros, grâce à une gestion 'disciplinée', a rajouté le groupe.



Alors que Vodafone estime que son modèle économique est 'plus résilient' que d'autres, la société n'est pas à l'abri de l'impact économique de la pandémie de Covid-19, a indiqué la direction.



Dans ce contexte, l'EBITDA pour l'exercice 2020/2021 peut être 'stable à légèrement en baisse' par rapport à l'exercice précédent, indique le groupe dans son communiqué.



