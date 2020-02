Vodafone : la croissance progresse légèrement sur le trimestre

05/02/2020 | 10:51

Vodafone a déclaré avoir bien progressé sur ses priorités au cours de son troisième trimestre, citant une reprise continue en Espagne et en Afrique du Sud, ainsi qu'une accélération au Royaume-Uni.



La société britannique a déclaré que la croissance organique de ses revenus de services - sa principale mesure de croissance - avait atteint 0,8% au cours des trois mois se terminant fin décembre. Le taux marque une légère amélioration par rapport aux 0,7% enregistrés au deuxième trimestre.



Vodafone a réitéré ses prévisions pour l'année entière, anticipant un EBITDA ajusté de 14,8 milliards d'euros à 15 milliards d'euros et un cash-flow libre d'environ 5,4 milliards d'euros.



