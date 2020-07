Vodafone: léger impact du covid-19, IPO des antennes-relai en 2021

Londres (awp/afp) - Le groupe britannique de téléphonie Vodafone a fait état vendredi d'un recul de ses recettes au premier trimestre de son exercice décalé, lié à la pandémie de Covid-19, et annoncé qu'il comptait introduire en Bourse ses antennes-relai en 2021.

La crise du Covid-19 s'est traduite par un recul de 1,3% au premier trimestre des recettes de services notamment à cause d'une baisse du roaming et des recettes provenant de touristes ou travailleurs immigrés, précise Vodafone dans un communiqué.

La pandémie a également entraîné "un recul dans les revenus provenant d'entreprises, à cause d'un retard dans les projets au Royaume-Uni, en Espagne, Italie ou Irlande".

Le groupe se dit en bonne voie pour économiser 400 millions d'euros (près de 430 millions de francs suisses) de dépenses opérationnelles au moins en Europe lors de l'exercice en cours.

Le directeur général Nick Read s'est félicité de la "résilience" du modèle économique du groupe: "si nous avons ressenti l'impact direct (du Covid) sur nos revenus à cause des restrictions des déplacements et de retards sur les projets d'entreprises, nous avons aussi vu une hausse du recours aux services de communication vocale et des usages de données" entre autres, souligne-t-il, cité dans le communiqué.

Il a par ailleurs souligné que la division d'antennes-relai, Vantage Towers, était sur la bonne voie pour une introduction en Bourse début 2021.

"C'est une période difficile pour le secteur vu l'énorme pression sur les capitaux (...) en plus d'une concurrence qui reste féroce" remarque Richard Hunter, analyste de Interactive Investors.

Il ajoute que l'IPO de Vantage Towers sera positive pour les actionnaires de Vodafone mais permettra aussi au groupe de "se délester d'une partie de son énorme dette".

"Le groupe se couvre aussi en annonçant qu'il va garder une part majoritaire dans Vantage Towers après l'introduction en bourse, vu la nature stratégique de ces infrastructures (de téléphonie) et leur potentiel de valorisation future".

afp/jh