Vodafone : partenariat avec l'opérateur OFT en Oman

05/09/2019 | 13:13

Vodafone fait part ce jeudi d'un accord de partenariat stratégique avec Oman Future Telecommunications (OFT), troisième opérateur mobile du Sultanat d'Oman, dans le cadre de son programme de marchés partenaires.



Cet accord prévoit le lancement d'un nouveau réseau et le développement de nombreux nouveaux services utilisant la marque Vodafone. Le développement du réseau commence immédiatement pour un lancement commercial prévu au second semestre 2020.



