Vodafone : poursuit son rebond après une analyse

06/09/2019 | 15:57

Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Londres après l'analyse de Morgan Stanley. La valeur progresse de plus de 20% sur les trois derniers mois. Le bureau d'études maintient sa recommandation 'surpondérer' sur l'action Vodafone, avec un objectif de cours de 210 pence, soulignant que la récente hausse des actions devrait se poursuivre.



Dans une note adressée aux clients, le bureau d'analyses a déclaré que l'évaluation du géant britannique de la téléphonie mobile était devenue 'convaincante'.



'Après 18 mois difficiles, Vodafone Espagne est sur le point de rebondir', indique Morgan Stanley.



'Une rumeur selon laquelle une vente du réseau câblé en espagnol pourrait mettre en évidence la valeur de cette activité et accélérer le remboursement de la dette', rajoute le bureau d'analyses.



