Vodafone : un réseau mobile privé 5G pour un site de Ford

Vodafone a annoncé jeudi qu'il installerait cette année un réseau mobile privé 5G au sein d'un nouveau site britannique de Ford consacré à la conception et à la production de propulsion électrique.



Le réseau, qui devrait être déployé d'ici à l'automne, va permettre d'après Ford des délais de fabrication réduits, une bande passante élargie, une sécurité améliorée et des temps de déploiement plus courts.



Ford explique que cette nouvelle connectivité va surtout lui permettre d'accélérer la cadence de ses machines à souder, les batteries et les moteurs de ses véhicules électriques nécessitant environ 1000 opérations de soudure.



Le projet fait partie d'un programme gouvernemental en faveur du développement de la technologie 5G, auquel a été alloué une enveloppe de 65 millions de livres (environ 72 millions d'euros).



