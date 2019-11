Voestalpine: le bénéfice plonge au 2e trimestre, plombé par l'automobile

Vienne (awp/afp) - Le sidérurgiste autrichien Voestalpine, spécialiste des aciers spéciaux, a enregistré une baisse de 73% de son bénéfice net au deuxième trimestre, à 25 millions d'euros, dans une conjoncture perturbée par les conflits commerciaux et le ralentissement du secteur automobile.

Spécialiste des aciers nobles pour le ferroviaire, l'automobile, l'aviation, l'électroménager et l'industrie pétrolière et gazière, Voestalpine indique subir de plein fouet la dégradation de la "l'environnement économique" et l'essoufflement des industries exportatrices, sur fond de montée des conflits commerciaux.

Cette contreperformance, après un premier trimestre déjà décevant, était attendue par les analystes. L'action Voestalpine perdait 3,53% à 23,78 euros en milieu de matinée à la Bourse de Vienne, dans un marché en baisse de 0,71%.

Voestalpine a indiqué pâtir tout particulièrement des difficultés sur le marché de l'automobile, ainsi que du prix des certificats d'émission de CO2.

"Le ralentissement de la dynamique de l'industrie automobile a été à la fois plus intense et plus généralisé que prévu", indique le groupe qui exploite quelque 500 sites et filiales dans 50 pays et emploie 51.600 salariés dans le monde.

Le chiffre d'affaires de ce trimestre conclu le 30 septembre est resté stable à 3,2 milliards d'euros, le résultat avant intérêt et impôts (Ebit) étant divisé par deux à 72 millions.

Compte-tenu des évolutions macro-économiques, le groupe s'attend "à ce que le troisième trimestre soit aussi difficile que le deuxième" et a abaissé ses prévisions concernant son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) pour l'exercice en cours qui sera clos le 31 mars.

Voestalpine qui visait le maintien de ce bénéfice au niveau de l'exercice 2018/19 (1,56 milliard) vise désormais un Ebitda de 1,3 milliard d'euros.

Le groupe mise sur un programme d'optimisation des coûts et de l'efficacité. Voestalpine relève également la bonne tenue des secteurs des infrastructures ferroviaires et de l'aérien.

Voestalpine avait réalisé en 2018/19 son plus faible bénéfice net en sept ans, avec un recul de 44% à 459 millions d'euros, après un exercice record en 2017/18.

afp/ol