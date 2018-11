Vogo : introduction en Bourse réalisée

30/11/2018 | 17:00

Euronext annonce avoir accueilli aujourd'hui la sportech Vogo sur Euronext Growth.



'Fondée en 2013 à Montpellier, Vogo a pour mission d'améliorer l'expérience et l'engagement des spectateurs dans les stades et d'offrir des outils d'aide à la décision aux professionnels pour le suivi médical, l'arbitrage ou l'analyse des performances des sportifs. La société se diversifie dans les domaines de la mode et du divertissement avec sa solution déjà déployée lors de plusieurs concerts live, opéras, et défilés. La sportech est motivée par la volonté d'accélérer le développement des ventes à l'international et diversifier ses sources de revenus', rappelle Euronext dans son communiqué.



3.395.191 actions Vogo ont été admises aux négociations, dont 1.120.383 actions nouvelles émises dans le cadre d'une offre globale, après exercice partiel de la clause d'extension et avant l'exercice potentiel de l'option de surallocation.



Le prix de l'offre a été fixé à 11 euros par action, pour une capitalisation boursière au jour de l'introduction d'environ 37 millions d'euros. Le montant total levé représente 12,3 millions d'euros.





