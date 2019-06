Vogo : nomination de Tony Parker au conseil d'administration

19/06/2019 | 17:56

Vogo annonce la prochaine nomination de Tony Parker au sein de son conseil d'administration.



Actionnaire de la Sportech depuis son Introduction en Bourse, le quadruple champion NBA Tony Parker entrera prochainement au conseil d'administration de la Société.



Avec cette nomination qui devrait être effective dans le courant de l'été, Tony Parker entend jouer un rôle moteur dans le développement commercial de Vogo.



' Pour réussir ce challenge, j'apporterai mon soutien à la stratégie de croissance de la Société grâce à mon réseau et à mon expérience dans le sport en France et aux Etats-Unis. C'est un défi passionnant à relever car les ambitions de Vogo sont de taille : bâtir un leader mondial des solutions de diffusion live de contenus audiovisuels. ' a déclaré Tony Parker.



