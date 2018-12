Vogo : option de surallocation partiellement exercée

28/12/2018 | 09:04

Vogo annonce que l'option de surallocation a été exercée à plus de 63%, donnant lieu à l'émission de 106.047 actions nouvelles supplémentaires au prix de 11 euros par action, représentant un produit brut de 1.166.517 euros.



Après cet exercice, il a été émis un total de 1.226.430 actions nouvelles dans le cadre de l'introduction en bourse, représentant 35,03% du capital et fixant le produit brut total à environ 13,5 millions d'euros.



A partir du 28 décembre et pour un an renouvelable, Vogo a confié à CM-CIC Market Solutions la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité, pour lequel 100.000 euros immédiatement mobilisables ont été affectés.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.