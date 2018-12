Volkswagen : à l'achat, Oddo salue 'l'histoire de recovery'

07/12/2018 | 11:10

Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Volkswagen, après un bilan effectué par le management de la marque phare du groupe allemand et une actualisation des objectifs du plan stratégique Transform 2025+.



'L'objectif de ventes mondiales en légère hausse reste accessible (+1,2% sur 11 mois après un recul de 5% en novembre), car une chute des volumes inférieure à 12% suffirait à maintenir les ventes au niveau de 2017. En termes de rentabilité, la marque VW vise toujours le bas de la fourchette de 4% à 5% de MOP courante (nous sommes très légèrement sous les 4%), sachant que le T4 subira encore d'importants coûts de transports et de logistique pour livrer les nombreux véhicules WLPT en stock', note Oddo BHF, qui estime par ailleurs que le principal défi interne de Volkswagen sera de bien gérer le démarrage de son offre de véhicules électriques.



'La marque Volkswagen, talon d'Achille historique du groupe, est au coeur de l'histoire de recovery de Volkswagen. Le message du management montre qu'il ne reste pas inactif face à la pression liée aux surcoûts et investissements imposés par les contraintes technologiques et environnementales', apprécie Oddo BHF. Le broker réaffirme ainsi son objectif de cours de 188 euros. Celui-ci laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de 31%.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.