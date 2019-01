16/01/2019 | 10:29

Commentant les premières annonces d'hier autour de l'alliance entre Volkswagen et Ford, Oddo BHF estime ce matin que le groupe allemand y trouvera 'un levier d'optimisation du capital investi'.



'Cette annonce va dans le bon sens et cette alliance confirme le changement d'état d'esprit du groupe Volkswagen sous l'impulsion de Matthias Mueller et de son successeur Herbert Diess. Le groupe, longtemps replié sur lui-même, est désormais ouvert aux coopérations permettant de mutualiser ressources et investissements. Face aux lourds investissements liés aux enjeux MT de l'industrie, le recours à des partenariats stratégiques est l'un des leviers que le management entend utiliser afin d'optimiser l'efficacité du capital investi', analyse Oddo BHF.



Le broker confirme ainsi sa recommandation 'achat' sur le titre, toujours assortie d'un objectif de cours de 188 euros, espérant obtenir plus de détails dans les prochains mois sur cette alliance entre les deux constructeurs.





