Immatriculations de voitures neuves en baisse de 4,66% en novembre, selon le CCFA

Il s'est immatriculé 171.615 voitures particulières neuves le mois dernier dans l'Hexagone, selon le Comité des constructeurs français d'automobiles.

En septembre et en octobre, le marché avait rechuté respectivement de 12,8% et 1,52%, après un bond d'environ 40% en août, les nouvelles normes d'homologation WLTP ayant faussé le cycle traditionnel des ventes, avec des remises généreuses avant l'introduction des normes, et des perturbations dans les livraisons après.

Le quatrième trimestre s'annonce toujours incertain - Valeo a signé depuis l'été deux avertissements sur ses résultats 2018 - mais sauf rechute imprévue, le marché automobile français reste parti pour connaître en 2018 une quatrième année consécutive de croissance et retrouver son niveau d'avant-crise, à 2,2 millions d'unités environ.

Sur onze mois, les immatriculations ressortent en hausse de 4,73%.

La plupart des prévisions annuelles ont été revues à la hausse: le CCFA anticipe ainsi une progression d'environ 5% du marché français en 2018, l'Observatoire Cetelem de l'automobile des immatriculations en croissance de 5,2% et Renault, le 23 octobre, a relevé de +2% à plus de +4% sa prévision pour le marché français.

En 2017, la croissance des immatriculations en France a atteint 4,7%, tirée par l'embellie des perspectives économiques et l'engouement pour les nouveaux SUV. En 2016, le marché avait progressé de 5,1% après +6,8% en 2015. Cette série faste était venue interrompre cinq années de stagnation ou de baisse imputable notamment au contrecoup de la fin des primes à la casse, instaurées face à la crise de 2008-2009.

En novembre, les immatriculations du groupe PSA, qui regroupe désormais les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, ont augmenté de 1,9% par rapport au même mois de 2017.

Les ventes des marques du groupe Renault (Renault, Dacia et Alpine pour le marché français), au coeur d'une crise de gouvernance avec Nissan depuis l'arrestation de son PDG Carlos Ghosn au Japon le 19 novembre dernier, ont enregistré une baisse de 12,34%.

(Jean Terzian, avec Gilles Guillaume)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv PEUGEOT -0.36% 19.4 14.42% RENAULT -0.56% 62.05 -26.05% VOLKSWAGEN -0.77% 148.9 -10.54%