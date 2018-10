La valeur du jour en Europe VOLKSWAGEN : ses résultats trimestriels favorablement accueillis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Volkswagen (+3,39% à 143,30 euros) voit ses résultats du troisième trimestre 2018 bien accueillis sur la place de Francfort. Ainsi, le constructeur allemand a réalisé un bénéfice net de 2,76 milliards d’euros sur la période, contre 1,07 milliard un an plus tôt. Ce bond est du à la forte baisse des charges liées au « Dieselgate » en comparaison du troisième trimestre 2017.Pour sa part, le bénéfice d'exploitation (hors éléments exceptionnels) ressort à 3,51 milliards d'euros (-18,6%). Comme l'ensemble du secteur, Volkswagen a été impacté par la mise en place de nouvelles procédures d'homologation des véhicules en Europe (WLTP). Cela s'est d'ailleurs traduit par un recul des ventes de 3,6% sur le trimestre.Quant au chiffre d'affaires, il s'établit à 55,2 milliards d'euros au troisième trimestre 2018, en légère progression de 0,9%" Les neufs premiers mois de l'année fiscale sont encourageants ", a commenté Herbert Diess, le président du directoire de Volkswagen." Nous faisons toujours face à des challenges majeurs que nous-mêmes et l'ensemble du secteur automobile devons surmonter ", a-t-il ajouté.S'agissant de ses perspectives, Volkswagen a confirmé ses objectifs annuels. Le constructeur automobile vise ainsi une marge opérationnelle (hors éléments exceptionnels) comprise entre 6,5 et 7,5%, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires atteignant jusqu'à 5%.