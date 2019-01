VOLKSWAGEN : a écoulé 10,83 millions de véhicules en 2018

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Volkswagen Group a dévoilé aujourd’hui des livraisons en baisse de 8,4% pour le mois de décembre 2018, sur un an, soit 916 200 véhicules. Le constructeur automobile allemand a fait état de ventes en recul de 5,6% en Europe (319 800 unités), dont -7,3% en Allemagne (91 400). De plus, les livraisons ont baissé de 7,7% en Amérique du Nord (84 400 unités) et ont chuté de 12,5% en Chine à 402 600 unités. Au total, sur l’ensemble de l’année 2018, les livraisons du groupe allemand ont progressé de 0,9% pour atteindre près de 10,83 millions de véhicules.Cette performance record fait de Volkswagen un prétendant sérieux au titre de premier groupe automobile mondial. Il faudra toutefois encore patienter quelque peu avant d'obtenir les chiffres de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et de Toyota. L'an dernier, les ventes cumulées de l'Alliance avaient atteint 10,61 millions d'unités.