VOLKSWAGEN : du nouveau sur la coopération envisagée avec FORD

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv FORD MOTOR COMPANY -4.38% 9.18 -23.14% VOLKSWAGEN -0.39% 148.02 -10.76%

Le constructeur allemand Volkswagen pourrait assembler des véhicules dans les usines de Ford aux Etats-Unis. C’est ce qu’a déclaré hier Herbert Diess, le patron de Volkswagen, selon les propos rapportés par la presse américaine. De plus, le groupe allemand envisage de construire une deuxième usine sur le sol américain. Ce partenariat avec Ford ne prendra toutefois pas la forme d’une prise de participation.Ces déclarations ont eu lieu à la sortie d'une réunion entre l'administration Trump et les principaux constructeurs automobiles allemands afin d'évoquer le sujet des nouveaux droits de douane automobiles envisagés par la président américain.A la mi-novembre, Volkswagen avait indiqué que les discussions avec l'américain Ford, concernant une coopération industrielle, progressaient de manière positive. " Les deux groupes se complètent à la fois en termes de produits et de régions géographiques ", avait expliqué Volkswagen. Des synergies significatives pourraient en découler.