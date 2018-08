VOLKSWAGEN : en baisse, les répercussions du Dieselgate se font toujours sentir

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Volkswagen perd 2,45% à 149,20 euros après avoir dévoilé ses résultats du deuxième trimestre et maintenu ses perspectives annuelles. Le bénéfice net du constructeur automobile allemand a progressé de 6,8% à 3,3 milliards d'euros. Son bénéfice opérationnel a reculé de 13,2% à 3,94 milliards d'euros, toujours impacté par des "éléments exceptionnels" liés aux procédures de test des émissions polluantes (WLTP) et à l'électrification massive de son parc de véhicules. Sa marge opérationnelle a ainsi été obérée de 1,2 point, à 6,5%.Ajusté de ces "special items", le résultat opérationnel de Volkswagen a augmenté de 22,7% à 5,58 milliards. Il a représenté 9,1% (+1,4 point) des ventes. Ces dernières, enfin, ont progressé de 3,4% à 61,14 milliards d'euros au deuxième trimestre.Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice net du groupe allemand a progressé de 2,1% à 6,61 milliards d'euros. Son bénéfice opérationnel a reculé de 8,5% à 8,16 milliards d'euros. Sa marge opérationnelle a ainsi baissé de 0,9 point, à 6,8%. Ajusté des "special items", le résultat opérationnel de Volkswagen a augmenté de 9,8% à 9,79 milliards. Il a représenté 8,2% (+0,5 point) du chiffre d'affaires. Ce dernier a progressé de 3,5% à 119,37 milliards d'euros au premier semestre.En termes de perspectives, Volkswagen a maintenu ses prévisions : +5% pour ses ventes et une marge opérationnelle, hors éléments exceptionnels, comprise entre 6,5 et 7,5%. Cependant, le groupe a ajouté que l'intégration des coûts liés au WLTP va entrainer sa marge opérationnelle sous cette cible.