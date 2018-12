Volkswagen : Audi dévoile ses ambitions 'électriques'

05/12/2018 | 10:07

Après la présentation de son premier SUV électrique e-tron en septembre, Audi, la grande marque 'haut de gamme' du constructeur automobile allemand Volkswagen, a dévoilé hier ses ambitions en la matière.



Entre 2019 et fin 2023, la marque aux anneaux entend investir environ 14 milliards d'euros dans l'électrification, la numérisation et l'autonomisation de ses véhicules, sur un total de 40 milliards pour le groupe. Ces dépenses en capital porteront tant sur des usines que sur la recherche & développement (R&D). Elles permettront aussi de lancer environ 20 modèles 'électrifiés', dont la moitié seront totalement électriques.



Directeur général d'Audi par intérim, Bram Schot a déclaré : 'nous nous orientons résolument vers la mobilité électrique'.



Pour mémoire, sur les neuf premiers mois de 2018, les 1,4 million d'Audi vendues (+ 2%), deuxième marque du groupe après l'éponyme Volkswagen, concentraient 18,5% des livraisons totales. Ce qui représente 44,3 milliards d'euros de CA (25,3% du total), et 3,7 milliards d'euros de résultat d'exploitation (33,8% du total, après éléments exceptionnels).





